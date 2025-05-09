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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Bu sene itibarıyla artık mesleki teknik eğitim okullarımızı bizim alıştığımız geleneksel teknolojilerle değil ama yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, bu simülasyonlarla 8 milyarın üzerine bir bütçeyle donatmak istiyoruz. Projeye de başladık, hayata geçirdik." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 11:38 Güncelleme: 09.05.2025 - 12:42
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, "Bu sene itibarıyla artık mesleki teknik eğitim okullarımızı bizim alıştığımız geleneksel teknolojilerle değil ama yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, bu simülasyonlarla 8 milyarın üzerine bir bütçeyle donatmak istiyoruz. Projeye de başladık, hayata geçirdik." dedi.

        Bursa'da bir restoranda Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından düzenlenen toplantıda sektör temsilcileriyle buluşan Macit, mesleki teknik eğitim konusunun herkesin gündemi olduğunu söyledi.

        Hep beraber el atıldığında bunun, altından kalkılabilecek bir mesele olduğunu belirten Macit, "Eğitim, ideallerde herkesin buluştuğu ama metodolojide herkesin ayrıştığı alanlardan biri. Ben iyimserim ve başarılarımızın farkında olmamız gerektiğine inananlardanım." diye konuştu.

        Bilal Macit, Türkiye'nin eğitimde iyi bir noktada olduğunu belirterek şunları kaydetti:

        "Dünyada her sınıfında akıllı tahta, internet olan başka ülke var mı, emin değilim. Her geçen gün daha da iyiye gidiyoruz. Öncelikle bunun farkında olmak ve bunun öz güveniyle konuşmak lazım. Hikayemiz, her geçen gün iyiye gidiyor. Gerçekçi olalım ama karamsar olmayalım. Kurumlar olarak protokolleri seviyoruz ama protokolleri sonra unutuyoruz. Asıl olan protokolleri devam ettirebilmek, bütün bu iyi niyetleri somut çıktılara dönüştürebilmek."

        - "Öğretmenlerimizin sanayideki gelişmeleri takip etmelerini istiyoruz"

        Macit, mesleki eğitimin en temel yapı taşlarından birinin sanayinin ve doğru hamilerin okullarla eşleşmesi ve okullara sahip çıkması olduğunu vurguladı.

        Teknolojiyle bilgiye ulaşmanın çok hızlı olduğunu dile getiren Macit, şöyle devam etti:

        "Dolayısıyla biz okulda çocuklarımıza sahip oldukları sürede maksimum bilgiyi vermek yerine sahip olduğu bilgilerle maksimum çıktı elde etmeleri, analitik düşünebilmeleri, iyi insan olmayı, bunları öğretmemiz gerekiyor. Bu çerçevede hayata Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'ni geçirdik. Bir diğeri de mesleki teknik eğitimdi. Bu kapsamda politika belgesi yayınlandı. Sektörel okullar, sektör içi okullarla sanayinin içerisinde okullar açmaya başladık. Sektörel mükemmeliyet merkezleri açtık. Çünkü öğretmenlerimizin de biz sanayideki gelişmeleri takip etmelerini istiyoruz. Önce öğretmenlerimiz, sanayi dinamiğini bilecek ki öğrencilere onu aktarsınlar."

        Macit, Milli Eğitim Bakanlığına çok ciddi bütçe ayırıldığına dikkati çekerek "Bu sene itibarıyla artık mesleki teknik eğitim okullarımızı bizim alıştığımız geleneksel teknolojilerle değil ama yapay zeka, sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik, bu simülasyonlarla 8 milyarın üzerine bir bütçeyle donatmak istiyoruz. Projeye de başladık, hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

        Mesleki eğitim algısına değinen Macit, "Sanayicilerimizle buluştuğumuzda hepsi meslek eğitimden bahsediyordu. Sorduğumuzda 'Kaçınız çocuğunu bu okullara gönderir?' dediğimizde aynı oranda cevap gelmiyordu. Hayallerimizi her çocuk kendi çocuğumuzmuş gibi düşünerek kurmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

        Toplantıya; Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Abidin Şakir Özen, BTSO Eğitim Konseyi Başkanı Gıyasettin Bingöl ile sektör temsilcileri katıldı.

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