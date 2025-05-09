Yıldırım Belediye Başkanı Yılmaz bir yılı değerlendirdi

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, basın mensuplarıyla bir araya gelerek, geride kalan bir yılı değerlendirdi.

Barış Manço Kültür Merkezi'nde düzenlenen değerlendirme toplantısında Yılmaz, Yıldırım ilçesindeki en önemli gündemin imar ve kentleşme olduğunu bildirdi.

Bursa'nın, sanayi sektörünün gelişmesiyle hızlı nüfusu artışı ve kontrolsüz bir yapılaşmayla karşılaştığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz dönem içerisinde söz verdiğimizden çok daha fazlasını hemşehrilerimizin istifadesine sunduk. 70'li, 80'li yıllardan, 1986'dan bu tarafa gelen imar problemleri olan bölgelerimiz vardı. Bu bölgeleri ele aldık. Yıldırım'ın sadece bu bahsettiğim yüzde 1'lik yüzölçümünün de sadece yüzde 30'u imarlı alan diğer kısımları sit bölgeleri veya büyük ova koruma alanı. Dolayısıyla bu kadar küçük bir alanda bu çalışmaları yapıyoruz. Bizden önce başlayan planlama süreçleri vardı. Bunları tamamladık. 660 hektarlık, 2 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda imar planı çalışmalarını tamamladık."

Yılmaz, geçen dönem Yıldırım'a 1 milyon metrekareden fazla yeşil alan kazandırdıklarını hatırlatarak, hem yeşil alan hem de sosyal yaşam alanları oluşturmaya yönelik faaliyetlerine devam edeceklerini ifade etti. Yakın zamanda geri dönüşüm konusunda "paratık" adlı projeyi yürürlüğe geçirdiklerini anlatan Yılmaz, şunları kaydetti: "'Paratık' dediğimiz bir kartımız var. Hemşehrilerimiz geri dönüşüm malzemelerini çöpe atmıyor. Hem mobil atık getirme noktalarımız var, hem şimdi sabit noktalar oluşturuyoruz. Buraya geri dönüşüm malzemesini getiriyor. Plastik, atık yağ, bilgisayar, elektronik atıklar olur. Başka atıklar olur, metal atıklar olur, ambalaj atıkları olur. Bunları getiriyor, tartıyoruz ve kendine o esnada oluşturduğumuz bu kartla veya dijital kartla birlikte buna bir puan yüklüyoruz. Bedel yüklüyoruz. Bununla beraber hem kendi ev ekonomisine katkı sağlamış oluyor. Hem de doğayı bu anlamda korumuş oluyoruz." Yılmaz, toplantıda bir sunum da gerçekleştirdi.