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        Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılışında konuştu:

        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, amaçlarının çağın bütün isteklerine, gerekliliklerine uygun olarak öğrencileri donatabilmek ve hayata hazır bir şekilde okullardan mezun edebilmek olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:25 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:25
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        Bakan Yardımcısı Macit, Bursa'da Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılışında konuştu:
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        Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Muhammet Bilal Macit, amaçlarının çağın bütün isteklerine, gerekliliklerine uygun olarak öğrencileri donatabilmek ve hayata hazır bir şekilde okullardan mezun edebilmek olduğunu söyledi.

        Macit, Kent Meydanı Alışveriş Merkezi'nde düzenlenen Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri'nin açılış töreninde, öğrencilerin çok değerli olduğunu, onları hayata hazırlayabilmek için çalıştıklarını belirtti.

        Türkiye'nin eğitim konusunda iyi bir noktada olduğu dile getiren Macit, "Dünya ülkelerini eğitimdeki başarılarına göre sıralayan uluslararası bir endeks yayınlandı, 2023 yılında. Türkiye, bu endekste fen ve matematik alanında bize hep örnek gösterilen, önümüze örnek olarak konan Avrupa'daki onlarca ülkeden, endekse giren 60 ülke arasında fen alanında ikinci, matematik alanında beşinci ve diğer alanlarda da ilk 10'da bir başarı gösterdi." dedi.

        Macit, bu başarılarda emeği geçen öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti.

        Türkiye'nin ve ekonomisinin büyüdüğünü vurgulayan Macit, şöyle konuştu:

        "Siz genç kardeşlerimize ihtiyacımız da büyüyor. Amacımız ve gayemiz, çağın bütün isteklerine, gerekliliklerine uygun olarak öğrencileri donatabilmek ve hayata hazır bir şekilde okullarımızdan mezun edebilmek. Bizim için en kıymetli yerlerden birisi de meslek liseleri. Ne derlerse desinler, bir meslek sahibi olmak, sizi hayatta herkesin bir adım önüne koyar. Bugün parlamentoda 20 yaşında milletvekilleri, 30 yaşında belediye başkanları, 30'lu yaşlarda bakanlar var. Bu okullardan mezun her bir arkadaşımız, ileride bizlerin sanayicileri, iş adamları, milletvekilleri, bakanları olacaksınız. Dolayısıyla sizler bizim en kıymetlimizsiniz."

        Açılış törenine, Vali Yardımcısı Kadir Sertel Otcu, Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

        Konuşmaların ardından hediye takdim edilen Bakan Yardımcısı Macit, Kariyer ve Mesleki Eğitim Günleri kapsamında kurulan stantları gezdi.

        Daha sonra Fatih Kız Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri tarafından okuldaki atık malzemeler kullanılarak hazırlanan "Selçuklu'da Rumi" adlı moda defilesi yapıldı.

        Bursa Valisi Erol Ayyıldız'ı ziyaret eden Bakan Yardımcısı Macit'in himayelerinde, EMKO Elektronik AŞ ve DÖKTAŞ Döküm yöneticileri ile İl Milli Eğitim Müdürü Alireisoğlu'nun katılımlarıyla Sektörel Mükemmeliyet Merkezleri işbirliği protokolü imzalandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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