Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi anıldı

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hatim yapan İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu öğrencileriyle, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde cuma namazı öncesinde dua edilerek Osman Gazi ile Orhan Gazi anıldı.

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