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        Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi anıldı

        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası'nı etkinliklerle kutladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 13:40 Güncelleme: 09.05.2025 - 13:40
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        Bursa'da Osman Gazi ve Orhan Gazi anıldı
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        Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü, Vakıf Haftası'nı etkinliklerle kutladı.

        Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, hatim yapan İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu öğrencileriyle, Osman Gazi ve Orhan Gazi türbelerinde cuma namazı öncesinde dua edilerek Osman Gazi ile Orhan Gazi anıldı.

        Anma programına, İl Müftü Vekili Şevket Bulut, Osmangazi İlçe Müftüsü Mehmet Uzun ile İsmail Hakkı Bursevi Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimi veren eğitmenler katıldı.

        Etkinlik kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine çeşitli ikramlarda bulunuldu.

        Galeri
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