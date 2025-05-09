Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta yapılacak

Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

Bu yıl 49'uncusu yapılacak rallinin Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BOSSEK Başkanı Mete Pala, organizasyonun yalnızca bir yarış değil, kentin spor, turizm ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayan büyük bir etkinlik olduğunu söyledi.

Hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon yapmayı planladıklarını aktaran Pala, şunları kaydetti:

"Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde bize güç veren, yanımızda olan bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum, Atış Yapı. Kendilerine bu yılki rallimizin ana sponsoru olarak verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Spora ve gençliğe verdikleri değeri bu iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldular. Ayrıca her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bunun yanında rallimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlere, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve elbette sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum."