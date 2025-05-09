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        Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta yapılacak

        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 14:31 Güncelleme: 09.05.2025 - 14:43
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        Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta yapılacak
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        Bursa Otomobil Sporları Spor Kulübü (BOSSEK) tarafından düzenlenen ve Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Atış Yapı Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs'ta gerçekleştirilecek.

        Bu yıl 49'uncusu yapılacak rallinin Downtown Yaşam ve Eğlence Merkezi'nde düzenlenen basın toplantısında konuşan BOSSEK Başkanı Mete Pala, organizasyonun yalnızca bir yarış değil, kentin spor, turizm ve ekonomik potansiyeline katkı sağlayan büyük bir etkinlik olduğunu söyledi.

        Hem ulusal hem de uluslararası arenada ses getirecek bir organizasyon yapmayı planladıklarını aktaran Pala, şunları kaydetti:

        "Bu önemli organizasyonun gerçekleşmesinde bize güç veren, yanımızda olan bir isme özellikle teşekkür etmek istiyorum, Atış Yapı. Kendilerine bu yılki rallimizin ana sponsoru olarak verdikleri destek için şükranlarımı sunuyorum. Spora ve gençliğe verdikleri değeri bu iş birliğiyle bir kez daha göstermiş oldular. Ayrıca her zaman yanımızda ve destekçimiz olan Bursa Büyükşehir Belediyesine de teşekkürlerimizi iletmek istiyorum. Bunun yanında rallimizin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm kamu kurumlarımıza, yerel yönetimlere, teknik ekibimize, gönüllülerimize ve elbette sporcularımıza yürekten teşekkür ediyorum."

        BOSSEK Çevre Kurulu Başkanı Burçe Tokuş Muhtar ise son 3 yıldır ralliyi hız ve mücadelenin yanı sıra çevre ve sürdürülebilirlik hedefleriyle organize ettiklerini anlatarak, bu kapsamda geçen yıl Türkiye'de ilk kez bir ralli organizasyonunun karbon yükünün hesaplandığını anımsattı.

        Hesaplamalar sonucunda ortaya çıkan karbon yükünü diktikleri 300 ağaçla nötrleştirdiklerini anlatan Muhtar, "Bu sadece sembolik değil, bizim için anlamlı bir adımdı." ifadesini kullandı.

        Atış Grup Yönetim Kurulu Üyesi Metin Atış ise Yeşil Bursa Rallisi'ne destek vermekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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