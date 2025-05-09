Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te "Orman Benim" etkinliği düzenlendi

Eskişehir, Çanakkale, Kütahya, Yalova ve Bilecik'te Tarım ve Orman Bakanlığınca, orman yangınlarını önlemek ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla başlatılan "Orman Benim" kampanyası kapsamında etkinlik düzenlendi.

Eskişehir'de Kocakır Ormanı'ndaki etkinlikte plastik, cam ve diğer yanıcı atıklar toplandı. En fazla atık toplayan lise öğrencileri ödüllendirilirken, çevre bilincini artırmaya yönelik çeşitli bilgilendirme çalışmaları da yapıldı.

Etkinlikte konuşma yapan Eskişehir Vali Yardımcısı Adem Keleş, Tarım ve Orman Bakanlığının katkılarıyla düzenlenen "Orman Benim" kampanyasının çevre koruma bilincini oluşturmak için önemli olduğunu söyledi.

Çevreyi koruma bilincinin, hayatın her alanına yaygınlaşması gerektiğini belirten Keleş, "Bugün yapacağımız gibi her zaman ormanlarımızı temiz tutmamız, ormanlarımızı korumamız gerekiyor. Bu kapsamda da özellikle bölgemizin en güzel yeşil alanları, en güzel ormanları Eskişehir'de bulunuyor. Bugün de bu Kocakır Ormanı'nda temizlik çalışması yapacağız. Emeği geçenlere çok teşekkür ederiz." diye konuştu.

Eskişehir Orman Bölge Müdürü İsmail Çetin ise kampanyanın bu sene ikincisinin düzenlendiğini anımsatarak, "Özellikle sanayileşme ve çevre sorunlarının ortaya çıkmasıyla ormanların hayatımızdaki yeri, ekosistemin değeri daha anlaşılır hale geldikten sonra bu tür faaliyetler çok daha ön plana çıktı. Bu kapsamda ormancılık çalışmalarının bir kısmını tanıtabilmek, ormanlarımıza ve çevremize sahip çıkabilmek adına bu etkinlikleri önemsiyoruz." dedi. Etkinliğe İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, öğrenciler, öğretmenler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı. - Çanakkale Çanakkale'deki etkinlik Dardanos mevkiinde gerçekleştirildi. Vali Ömer Toraman ve beraberindekiler tarafından buradaki ormanlık alan ile yol kenarında bulunan çöp ve atıklar temizlendi. Etkinliğe Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Kepez Belediye Başkanı Birol Arslan, Orman Bölge Müdür Yardımcısı Halil Kısacık, kurum ve daire müdürleri ile öğrenciler katıldı.

- Kütahya Hacı Azizler mevkiindeki ormanlık alanda yapılan etkinliğe, Vali Yardımcısı Süleyman Ovalı, Orman Bölge Müdürü Erdal Dingil, daire müdürleri, öğrenciler ve sivil toplum kuruluşu üyeleri katıldı. Erdal Dingil, etkinlikte gazetecilere yaptığı konuşmada, iklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkisiyle orman yangını oluşma riskinin daha da arttığını söyledi. Orman yangınlarıyla mücadele çalışmalarında önceliğin yangın öncesi önleyici tedbirler olduğunu belirten Dingil, “Bir farkındalık oluşturmak adına bu etkinlikleri düzenliyoruz. Ormanlık alanlarda ateş yakmamak, yanıcı maddeleri yol kenarlarına atmamak gibi konuları birinci önceliğimiz olarak belirledik. Bu anlamda etkinliğimize destek veren herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu. Kütahya Orman İşletme Şefi Osman Ayanoğlu da Hacı Azizler mevkiindeki ormanlık alanda yaptıkları faaliyetlerle ilgili bilgiler verdi. Bölgenin çöplerden temizlenmesi, ağaçlarda budama ve bakım çalışmasının yapılmasıyla etkinlik tamamlandı.

- Yalova Çiftlikköy ilçesine bağlı Gacık köyü Tepebağ mevkiinde gerçekleşen ormandaki atıklar toplama etkinliğe, Vali Hülya Kaya, protokol ve öğrenciler katıldı. Vali Kaya, etkinlikte yaptığı konuşmada, hava sıcaklıklarının hızlı bir şekilde artacağı sezona girildiğini belirterek, Yalova'da geçen yıl çok ciddi orman yangınlarının yaşandığını hatırlattı. Bu yıl ise aynı hataların yapılmaması için ormanların temizlenmesi, önlemlerin alınması noktasında adımlar attıklarını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Öncelikle çocuklarımızda ormanlarımızı sevmeyi, korumayı, temiz tutmayı, bu farkındalığı oluşturmak istiyoruz. Böyle halkının da yararlanabileceği mesire alanları oluşturarak onların ormandan gelir elde edilebileceğini, ayakları üzerilerinde durabileceklerini de sağlamak için projeler geliştiriyoruz. Bu iki yönlü devam eden bir süreç. Çünkü ormanlardan bir şekilde gelir elde ettiklerinde ormanları koruma içgüdüsü de kendinden gelişiyor. Dolayısıyla burada muhtarlığımızın, belediyemizin, kaymakamlığımızın, vatandaşın da içerisinde olduğu projeleri önemsiyoruz. Bundan sonraki süreçte de bu projeleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kaya, etkinliğe katılan gençlerin hevesli olmalarının kendilerini daha da cesaretlendirdiğini ve önümüzdeki günlerde yangınların önlenmesine yönelik bir koordinasyon toplantısı gerçekleştireceklerini anlattı. - Bilecik Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Kent Ormanı Yediler mevkiinde düzenlenen etkinlikte, yüzde 57'si ormanla kaplı bir ilde yaşamanın güzelliği olduğu gibi sorumluluklarının da bulunduğunu ifade etti. Sorumluluklarının ormanları korumak ve orman varlığını artırmak olduğunun altını çizen Vali Aygöl, şöyle konuştu: "Bizim ilk görevimiz bu. Bununla ilgili olarak iki taraflı şehrimizde bütün kurumlarımızın, tabii başta orman olmak üzere bütün kurumlarımızın işbirliğiyle güzel çalışmalar yapılıyor. Ormanlarımızı korurken en önemli hususlardan birisi çöp. Maalesef bazen bilinçsiz bir şekilde ormanlarımız, çevremiz kirletiliyor. Çöp toplamak önemli bir husus ama en önemlisi kirletmemek. Biz kirletmemeyi öğretmemiz gerekiyor. Çünkü kirlendikten sonra toplamak bir mesai aldırıyor. Ancak bunun en üzücü tarafı sağlıksız bir ortam oluşturuyor. Maalesef orman yangınlarımızın çok önemli bölümü insan kaynaklı olduğunu görüyoruz. Bunun da en önemlisi etrafa atılmış bilinçsiz çöpler ve şişe parçaları. Yangına vesile olabilecek metaller olduğunu görüyoruz."