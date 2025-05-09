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        Marmara Denizi'nde Bursa kıyılarında müsilaj görüldü

        Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.05.2025 - 18:42 Güncelleme: 09.05.2025 - 19:37
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        Marmara Denizi'nde Bursa kıyılarında müsilaj görüldü
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        Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.

        Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.

        Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.

        Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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