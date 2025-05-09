Marmara Denizi'nde Bursa kıyılarında müsilaj görüldü
Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.
Bursa'nın Gemlik ilçesi kıyılarında, "deniz salyası" olarak bilinen müsilaj yeniden görülmeye başlandı.
Bursa'nın yazlık mahalleleri olan Kumla, Karacaali ve Narlı kıyılarında müsilaj yer yer bulanıklığa sebep oldu.
Müsilajın kıyıya yakın bölgelerde yoğunluk oluşturduğu, açıklarda ise daha derinlerde görülmesi dikkati çekti.
Yaz dönemlerinde nüfusu tatilcilerce yoğunlaşan mahallelerde, özellikle iskeleler ve teknelerin bulunduğu alanlarda müsilajın arttığı gözleniyor.
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