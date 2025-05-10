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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2025 - 23:02 Güncelleme: 10.05.2025 - 23:02
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        Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
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        Salon:TOFAŞSpor Salonu

        Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Kaan Büyükçil, Uğur Akyıldız

        Bursaspor Yörsan: Brown 12, De Julius 8, Michineau 18, Grantham 15, Sharma 7, Sarper David Mutaf 23, Gavrilovic 9, Berkay Candan 6

        Darüşşafaka Lassa: Tarık Sezgün, Sibande 10, Appleby 8, Enes Berkay Taşkıran 6, Moore 15, Tinkle 13, Gach 6, Pecarski 4, Ege Demir 7, Brajkovic 13, Muhaymin Mustafa, Tolga Kay

        1. Periyot: 31-19

        Devre: 55-36

        3. Periyot: 79-63

        BURSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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