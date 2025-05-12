Bursa'da komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde, komşular arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.
Demirtaş Mahallesi 1004. Sokak'ta çöp atma ve tavuk besleme nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesiyle 4 kişi kesici aletlerle ve darp sonucu yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi.
Yaralılar, yapılan ilk müdahalelerin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
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