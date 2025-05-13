Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak

Eski bir otel odasında geçen farklı yaşam öykülerinin anlatıldığı oyunda Öykü Esendemir, Salih Cem Şener, Serkan Çetinkaya, Melisa İclal Yamanarda Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Nergiz Acar, Ufuk Şener, Nazlı Ceren Argon ve Cengiz Bodur rol alıyor.

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