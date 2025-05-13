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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak

        Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Christine Reverho'nun kaleme aldığı "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.05.2025 - 13:02 Güncelleme: 13.05.2025 - 13:16
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        Bursa Devlet Tiyatrosu "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini yapacak
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        Bursa Devlet Tiyatrosu, Fransız yazar Christine Reverho'nun kaleme aldığı "Kahvaltı Dahil" oyununun prömiyerini 14 Mayıs'ta gerçekleştirecek.

        Devlet Tiyatrolarının "Genç Sahne" projesi kapsamında Bursa Devlet Tiyatrosu, "Kahvaltı Dahil" adlı yeni bir yapımla izleyiciyle buluşacak.

        Reverho'nun yazdığı, Pınar Güzelyürek Çelik'in Türkçeye çevirdiği "Kahvaltı Dahil" adlı oyunun yönetmenliğini Ali Bircan Teke üstlenirken proje danışmanlığını ise Ömer Naci Topcu yürütüyor.

        Oyunun dekor tasarımını Aytuğ Dereli, kostüm tasarımını Rabia Kip, ışık tasarımını Eser Dursun, müziklerini de Prof. Dr. Ayhan Heyvacı üstleniyor.

        Eski bir otel odasında geçen farklı yaşam öykülerinin anlatıldığı oyunda Öykü Esendemir, Salih Cem Şener, Serkan Çetinkaya, Melisa İclal Yamanarda Zurnazanlı, Cem Arabacıoğlu, Nergiz Acar, Ufuk Şener, Nazlı Ceren Argon ve Cengiz Bodur rol alıyor.

        Oyunun prömiyeri Ahmet Vefik Paşa Sahnesi'nde, 14 Mayıs Çarşamba günü saat 20.00'de yapılacak.

        Oyun 15-16 Mayıs'ta saat 20.00'de, 17 Mayıs'ta 15.00 ve 20.00 saatlerinde aynı sahnede tiyatroseverlerle buluşacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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