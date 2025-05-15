Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.05.2025 - 15:46 Güncelleme: 15.05.2025 - 15:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde hafif ticari araç ile motosikletin çarpıştığı trafik kazasında Orhaniye Mahallesi Muhtarı Veli Çetin (60) yaralandı.

        Edinilen bilgilere göre, Ertuğrulgazi Caddesi'nde Çetin'in kullandığı 16 ATJ 460 plakalı motosiklet, F.A. (32) yönetimindeki 16 AKY 239 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle Çetin motosikletinden düştü. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralı motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Konya'da 5,2 büyüklüğünde deprem!
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        "Putin'in İstanbul'a gitme planı yok"
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Türkiye'de
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        F.Bahçe'de ilk hedef Skriniar!
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Acildeki hastadan sedye üzerindeyken para talep edildi
        Hemşiresi olmadan asla
        Hemşiresi olmadan asla
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        MSB: Silahların teslimi için mekanizma kurulacak
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Husumetlisine kurşun yağdırdı! Başkasını vurdu!
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Trump: Yarın İstanbul'a gidebilirim
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Ali Özgentürk hayatını kaybetti
        Simge Sağın'ın acı günü
        Simge Sağın'ın acı günü
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Mourinho, Portekiz'e doğru!
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Motokuryeler kayıt altına alınıyor
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Alevler büyüyünce balkondan atladı!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Son 55 yıla Aslan pençesi!
        Yıllar sonra gelen itiraf
        Yıllar sonra gelen itiraf
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        "Sıklet farkı sonucu belirledi"
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        Organik mi yoksa sadece öyle mi görünüyor?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?
        ChatGPT'nin diyet listeleri ne kadar güvenilir?

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomotiv alanında yetişen lisenin öğrencileri sektör temsilcileriy...
        Bursa'da otomotiv alanında yetişen lisenin öğrencileri sektör temsilcileriy...
        Vinçle taşınan çelik konstrüksiyon evin sahibi: Amacım kurtarmak değil, hur...
        Vinçle taşınan çelik konstrüksiyon evin sahibi: Amacım kurtarmak değil, hur...
        7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
        7 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı
        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Bursa'da 6 katlı binanın çatısında çıkan yangın söndürüldü
        Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
        Motosikletin çarptığı yaya ağır yaralandı; kaza kamerada
        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki
        Barınakta hayvanların uyutulduğu iddialarına hayvanseverlerden tepki