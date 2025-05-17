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        İnegöl'den kısa kısa

        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 07:58 Güncelleme: 17.05.2025 - 07:58
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        İnegöl'den kısa kısa
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        Bursa'nın İnegöl ilçesindeki mobilya imalathanesinde çıkan yangın söndürüldü.

        Mahmudiye Mahallesi Mucit Sokak'ta bulunan bir mobilya imalathanesinde baca kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Yangının fark edilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin kontrol altına alıp, söndürüldüğü yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        - 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı yürüyüşü düzenlendi

        İnegöl ilçesinde 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen yürüyüşe protokol üyeleri ve vatandaşlar ilgi gösterdi.

        Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında eski belediye binası önünden başlayan yürüyüş, Heykel Meydanı'nda sona erdi.

        Yürüyüşe İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Dülge, Kent Konseyi Başkanı Bülent Temelli, İlçe Emniyet Müdürü Okan Şen, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Yusuf Şevki Yücel ile çok sayıda vatandaş ve gençler katıldı.

        - Engelsiz genç kafe açıldı

        İnegöl ilçesinde hayırsever Faruk Genç tarafından yaptırılarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağışlanan binada “Engelsiz Genç Kafe” düzenlenen törenle hizmete açıldı.

        Özel gereksinimli öğrencilerin görev aldığı kafenin açılışına AK Parti Bursa Milletvekili Ayhan Salman, İnegöl Kaymakamı Eren Arslan, İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, İnegöl İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Zengin, hayırseverler Faruk Genç ve Murat Gültekin ile diğer ilgiler katıldı.

        Kurdele kesilerek açılan kafede davetliler öğrencilerin hazırladığı ikramlardan tattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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