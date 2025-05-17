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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı

        Bursa merkezli 5 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 11:11 Güncelleme: 17.05.2025 - 11:23
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        Bursa merkezli dolandırıcılık operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
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        Bursa merkezli 5 ilde, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 19 şüpheliden 12'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin, kendilerini "uzlaştırmacı avukat" olarak tanıtıp şüpheli hesaplara para gönderterek vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla 13 Mayıs'ta yakaladığı 19 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Bursa merkezli İstanbul, Hatay, Gaziantep ve Yalova'daki operasyonda yakalanan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Zanlılardan 12'si çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 4'üne ise ev hapsi cezası verildi.

        - Mağdurları korkutup panik yapmalarını sağlamışlar

        Yapılan incelemelerde, şüphelilerin arayan kişilere kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıttıkları, icra takibi başlatılacağı yönünde bilgiler vererek kişileri korku ve paniğe sevk ettikleri ve verilen banka hesap bilgilerine para yatırmak suretiyle çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri belirlendi.

        Oltalama usulü ile çok sayıda kişiye kısa mesaj atan şüphelilerin, dönüş sağlayanlara hukuk bürosu ile görüştüğüne inanmalarını sağladıkları, icra davası için gün içinde hemen ödeme yapılması halinde dosyanın kapatılacağını söyleyerek paniğe sevk ettikleri saptandı.

        Operasyonda yakalanan şüphelilerin, 7'sinin müştekilerle ilk irtibat sağlayan, diksiyonu düzgün, hukuk terimlerini kullanarak karşı tarafta avukatlık bürosu ile konuştuğuna ikna edebilecek yapıda ikna kabiliyeti yüksek kişiler olduğu, 1 şüphelinin çağrı merkezi olarak kullanılan daireyi kiraladığı ve diğer 11 şüphelinin banka hesaplarını ayarlayan ve hesaplarını kullandıranlar kişiler olduğu tespit edildi.

        - Bilgisayarları 7'nci kattan atmışlar

        Şüphelilerin, polisin adreslere eş zamanlı yaptığı operasyona, çağrı merkezi olarak kullanılan dairede konsol oynadıkları sırada yakalandıkları, kullandıkları bazı bilgisayarları 7'nci katın camından attıkları, bu bilgisayarların ekiplerce muhafaza altına alındığı belirlendi.

        - Olay

        Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince 13 Mayıs'ta gerçekleştirilen operasyonda 19 şüpheli gözaltına alınmış, yapılan aramalarda suçta kullanıldığı belirlenen dijital materyal, banka kartı ve paralar ele geçirilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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