Bursa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen 138 bin lira ise jandarma ekiplerince mağdurlara teslim edildi.

Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Kocaeli'de ikamet ettiği belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

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