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        Bursa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

        Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 14:29 Güncelleme: 17.05.2025 - 14:29
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        Bursa merkezli telefon dolandırıcılığı operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı
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        Bursa merkezli 2 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini telefonda kamu personeli olarak tanıtıp dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 3 şüphelinin kendilerini kamu personeli olarak tanıtıp cep telefonuyla ulaştığı kişileri dolandırdığı yönünde bilgiye ulaştı.

        Bursa Asayiş Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Orhaneli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Kocaeli'de ikamet ettiği belirlenen 3 şüpheliyi takibe aldı. 2 ilde yapılan eş zamanlı operasyonla şüpheliler gözaltına alındı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şüphelilerin ikametinde ele geçirilen 138 bin lira ise jandarma ekiplerince mağdurlara teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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