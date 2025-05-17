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        Bursa'da apartman boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 18:49 Güncelleme: 17.05.2025 - 19:06
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        Bursa'da apartman boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

        Kemalpaşa Mahallesi Dörtyol Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye bildirdi.

        Apartmana gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda kedi yavrularının olduğunu belirledi.

        İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kediler, bulunduğu yerden kurtarıldı.

        Kediler, sağlık kontrolleri yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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