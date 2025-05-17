Bursa'da apartman boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu itfaiye ekiplerince kurtarıldı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 4 kedi yavrusu, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.
Kemalpaşa Mahallesi Dörtyol Sokak'ta bir apartmanın havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye bildirdi.
Apartmana gelen itfaiye ekipleri, havalandırma boşluğunda kedi yavrularının olduğunu belirledi.
İp sarkıtarak boşluğa inen itfaiye erlerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından kediler, bulunduğu yerden kurtarıldı.
Kediler, sağlık kontrolleri yapılmak üzere İnegöl Belediyesi Hayvan Barınağı'na götürüldü
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