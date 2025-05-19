Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da "Bir Sevdadır Şarkılar" konseri ilgi gördü

        Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tarafından organize edilen "Bir Sevdadır Şarkılar" konserine Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 02:24 Güncelleme: 19.05.2025 - 02:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da "Bir Sevdadır Şarkılar" konseri ilgi gördü
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bursa Kent Konseyi Türk Sanat Müziği Çalışma Grubu tarafından organize edilen "Bir Sevdadır Şarkılar" konserine Bursalı sanatseverler ilgi gösterdi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Oğuz İmrak yönetti.

        Gecede solistler ve koro "Sevil de Sevme", "Ben Aşkı İlk Defa Sende Tanıdım", "Kuş Olup Uçsam", "Geçsin Günler Haftalar" ve "Ömrümce Hep Adım Adım" gibi Türk Sanat Müziği ve Yeşilçam şarkılarını seslendirdi.

        Bursalı müzikseverler de solistlerin söylediği şarkılara zaman zaman alkışlarıyla tempo tuttu.

        Konser sonunda solistler ve koro Bursalı sanatseverler tarafından alkışlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        Beş yıldızlı şampiyon Galatasaray!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        G.Saray'ın 25. şampiyonluğunun hikayesi!
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Galatasaraylı futbolcular şampiyonluğu marşlar ve şarkılarla kutladı
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        Buruk'tan Mourinho'ya olay gönderme!
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        "İki Beşiktaş mağlubiyeti Galatasaray'ı şampiyon yaptı!"
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Galatasaraylılar sokaklara akın etti!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        Mimar Okan Buruk: İşte kırılan rekorlar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        5. yıldızın kod adı: İstikrar!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aslan payı Osimhen'in!
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Aşk, şampiyonlukla ortaya çıktı
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladılar
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Bahçeli: TBMM'de komisyon kurulmalı
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Beklenen haber geldi! Meteoroloji'den sıcaklık açıklaması!
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Ünlü oyuncu çocukla çarpıştı, ameliyat edilecek
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Gilgameş dünya prömiyerini yaptı
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Yangın tatbikatı çelişkileri! Biri başka biri başka konuştu!
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Putin'den "Ukrayna'da uzun vadeli barış" hedefi
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Papa 14. Leo için göreve başlama töreni
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Parkinson'a karşı bakla uyarısı!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!
        Kalbi 'yatay' doğdu, dünyada ikinci vaka!

        Benzer Haberler

        Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursa'da konser verdi
        Antakya Medeniyetler Korosu ve Ceylan Ertem Bursa'da konser verdi
        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler (2)
        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler (2)
        Bursa'da hayvanseverler köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen b...
        Bursa'da hayvanseverler köpeklerin öldürüldüğü iddialarıyla gündeme gelen b...
        Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı
        Arkadaşıyla şakalaşırken bıçaklandı
        Bursa'da LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" kuruldu
        Bursa'da LÖSEV'in "İyilikler Çarşısı" kuruldu
        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler
        Berber çırağını, kız kardeşleriyle arkadaşlık yaptığı için öldürmüşler