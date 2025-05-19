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        Bursa'da müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı

        Bursa'da hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2025 - 15:56 Güncelleme: 19.05.2025 - 16:06
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        Bursa'da müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
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        Bursa'da hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Yaklaşık 3 yıldır firari durumda olan S.S'nin (70), Kocaeli'nde olduğu belirlendi.

        Mudanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

        Hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 2022 yılından beri aranan S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.

        S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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