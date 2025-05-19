Bursa'da müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Bursa'da hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Bursa'da hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Yaklaşık 3 yıldır firari durumda olan S.S'nin (70), Kocaeli'nde olduğu belirlendi.
Mudanya İlçe Emniyet Asayiş Büro Amirliği'nin yürüttüğü çalışmalar sonucunda, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Hakkında müebbet hapis cezası bulunan ve 2022 yılından beri aranan S.S. polis ekiplerince gözaltına alındı.
S.S, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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