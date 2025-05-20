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        Bursa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2025 - 21:06 Güncelleme: 20.05.2025 - 21:25
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        Bursa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada Nur B. babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.

        Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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