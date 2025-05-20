Bursa'da babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk ağır yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 7 yaşındaki çocuk ağır yaralandı.
Alınan bilgiye göre, kırsal Paşaören Mahallesi'ndeki bir tarlada Nur B. babası Mehmet B. idaresindeki traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekibi sevk edildi.
Ağır yaralanan çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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