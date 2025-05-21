Bursa'da katı atık depolama merkezinde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenli katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenli katı atık depolama alanında çıkan yangın söndürüldü.
Yeniyörük Mahallesi'ndeki tesiste henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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