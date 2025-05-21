Bursa'da şehirlerarası otobüs terminalinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şehirlerarası otobüs terminalinde, şoför E.Y. (54) ile kendisine küfrettiği iddia edilen şoför T.B. (63) arasında tartışma çıktı.

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