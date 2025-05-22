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        Bursa'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 11:50 Güncelleme: 22.05.2025 - 11:50
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        Bursa'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde panelvan ile otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

        Furkan Burak D. (31) idaresindeki 34 ELB 037 plakalı otomobil, Organize Sanayi Bölgesi Havaalanı Caddesi'nde Fahrettin A. (31) yönetimindeki 16 Z 9027 plakalı panelvanla çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle panelvanın devrildiği kazada sürücüler ile otomobilde bulunan Mine D. (28) yaralandı.

        İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtardı.

        Ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların tedavisi sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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