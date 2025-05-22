Bursa'da otomobil ile panelvanın çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları sıkıştıkları araçlardan kurtardı.

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