Bursa'da mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde mobilya imalathanesinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekibince söndürüldü.
Mahmudiye Mahallesi Sultan Sokak'taki bir mobilya imalathanesinin çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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