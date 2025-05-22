BUÜ'de kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyan sensör geliştirilecek

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyan ultra hassas bir tanı sensörü geliştirileceği bildirildi.

BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayşegül Kahraman’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü "HSAFE – Innovative High-Sensitivity Avalanche Field-Effect Transistors Designed for Cancer Diagnosis" başlıklı proje, Avrupa Birliği HORIZON-Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-2024-SE-01 çağrısı kapsamında 1 milyon 600 bin avro destek almaya hak kazandı.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kahraman, projenin bilimsel temelinin daha önce başarıyla yürütülmüş TÜBİTAK ve uluslararası ikili işbirliği projelerine dayandığını aktararak, "Fizik Bölümden Doç. Dr. Mürşide Şafak Hacıismailoğlu ve Arş. Gör. Can Siret Dosdoğru da projede araştırmacı olarak görev alıyor. Proje konsorsiyumu ise yaklaşık 12 yıldır işbirliği içinde çalıştığım ve doktora sonrası araştırmalarında danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Ercan Yılmaz ile birlikte şekillendirildi." ifadelerini kullandı.