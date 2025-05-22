BUÜ'de kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyan sensör geliştirilecek
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyan ultra hassas bir tanı sensörü geliştirileceği bildirildi.
Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) akademisyenlerinin kanserin erken evrelerinde tespitine olanak tanıyan ultra hassas bir tanı sensörü geliştirileceği bildirildi.
BUÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Ayşegül Kahraman’ın koordinatörlüğünü yürüttüğü "HSAFE – Innovative High-Sensitivity Avalanche Field-Effect Transistors Designed for Cancer Diagnosis" başlıklı proje, Avrupa Birliği HORIZON-Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA)-2024-SE-01 çağrısı kapsamında 1 milyon 600 bin avro destek almaya hak kazandı.
Açıklamada, görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Kahraman, projenin bilimsel temelinin daha önce başarıyla yürütülmüş TÜBİTAK ve uluslararası ikili işbirliği projelerine dayandığını aktararak, "Fizik Bölümden Doç. Dr. Mürşide Şafak Hacıismailoğlu ve Arş. Gör. Can Siret Dosdoğru da projede araştırmacı olarak görev alıyor. Proje konsorsiyumu ise yaklaşık 12 yıldır işbirliği içinde çalıştığım ve doktora sonrası araştırmalarında danışmanlığımı üstlenen Prof. Dr. Ercan Yılmaz ile birlikte şekillendirildi." ifadelerini kullandı.
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bilgen Osman ise, bu projeyle Bursa Uludağ Üniversitesi'nin sağlık teknolojileri alanında Avrupa çapında yürütülen araştırmalara nitelikli katkı sunacağını ve bilimsel etki alanını daha da genişleteceğini ifade etti.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Türkiye, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Portekiz, Polonya, Azerbaycan ve Ukrayna’dan akademik ve endüstriyel ortakların yer aldığı konsorsiyum, proje ile hem teknolojik hem de temel bilimsel sorunlara birlikte çözüm üretmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında mikro-boyutlu sensör tasarımı, biyosensör okuyucu üretimi, yenilikçi 2D nano-malzeme sentezi, ultra zayıf sinyallerin çığ etkisiyle yükseltilmesi ve biyo-belirteçlerin yüzey tutuculuğu gibi konular üzerine araştırmalar yapılacak."
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