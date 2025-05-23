Bedensel engelli Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi'nde zirveyi hedefliyor

SERGEN SEZGİN - Bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin, Petrol Ofisi Maxima 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın üçüncü ayağı olan Yeşil Bursa Rallisi'nde, kendi kategorisi olan "RC5"te zirveyi hedefliyor.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun düzenlediği Yeşil Bursa Rallisi, 23-25 Mayıs tarihlerinde 59 otomobil ve 118 sporcuyla start alacak.

Yarışlarda "RC5" kategorisinde mücadele edecek sporcuların arasında Atış Motor Sport Takımı'ndan bedensel engelli kadın ralli pilotu Kübra Denizci Keskin de yer alıyor.

Kariyerine "Türkiye Tırmanma Şampiyonası" ile başlayan, ardından ralli yarışlarına geçiş yapan Kübra Denizci, Türkiye ve Avrupa ralli şampiyonalarında yarışan ilk engelli kadın sporcu olma ünvanını taşıyor.

Aynı zamanda klinik psikolog olan sporda ve yaşamda engellerin ötesine geçen duruşuyla ilham veren Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi'nde de gözünü kürsünün zirvesine dikti.

- "Engelli kadın olarak dünyada ralli branşında yarışan tek kişiyim"

"Osmangazi Belediyesi Meclisi'nde çalışıyorum. Bunun yanı sıra kendim zor bir süreçten geçtiğim için benzer süreçlerden geçen insanlara destek olmak adına klinik psikolog oldum. Travma sonrası iyileşme ve gelişme üzerine çalışıyorum. 2018 yılında sporculuk kariyerimde yarışmak için federasyona başvurdum. Engelli kadın olarak dünyada ralli branşında yarışan tek kişiyim. Tabii ki bu sürece hazırlanma dönemim bayağı uzun sürdü. 2022 yılında yarış lisansımı aldım ve 2023 yılında da Türkiye Tırmanma Şampiyonası ile yarışlara başlamış oldum."

Kübra Denizci Keskin, tekerlekli sandalye kullanan bedensel engelli birey için otomobil kullanmanın önemli bir özgürlük olduğunu vurguladı.

Çocukluktan itibaren otomobillere karşı ilgisinin olduğunu anlatan Kübra Denizci, "Ailemizde de bir pilot vardı. Onun yarışlarını izleyerek büyüdüm. Bu benim hayalimdi. Bunu gerçekleştirmek için de önümde bir engel yoktu. Otomobil sporlarında olmak adına da çok ciddi bir çaba verdim." diye konuştu.

- "Kategorimi birinci olarak zirvede tamamlamayı çok istiyorum"

Kübra Denizci Keskin, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışma imkanı bulduğunu ve bunun kariyeri açısından önemli olduğunun altını çizdi.

Uluslararası Otomobil Federasyonunun (FIA) Roma'da düzenlenen yarışlarda kendisini dünyadaki tek engelli ralli pilotu olarak duyurduğunu hatırlatan Kübra Denizci, şöyle devam etti:

"Bir sonraki yarışta Çekya'da podyuma çıkarak Avrupa Ralli Şampiyonası'nda da güzel bir başarı elde etmiş olduk. Şimdi önümde Yeşil Bursa Rallisi var. Bu yarış benim için çok önemli. Çünkü evimdeyim. Bu sene bir Bursa takımıyla yarışıyorum. Etaplar zaten çok güzel. Aynı zamanda bu sene ayrıca da bir seyirci etabı yapıldı. Bu yarış için çok heyecanlıyım. Başarı elde etmek istiyorum. Kategorimde iyi bir puanla tabii ki iyi bir yerde bulunmak istiyorum. Kategorimi birinci olarak zirvede tamamlamayı çok istiyorum. Çünkü şampiyonada aldığımız puanların hepsi çok değerli. Şampiyona uzun, yarışlar çok fazla. Aldığımız bütün puanlar sonuca yansıyor. O yüzden bizim için çok değerli bir hale geliyor."