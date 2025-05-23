Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Vefatının 50. yılında Nurettin Topçu anılıyor

        Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) vefatının 50. yılında akademisyen, yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun anısına "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir Nurettin Topçu Sempozyumu" düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 12:19 Güncelleme: 23.05.2025 - 12:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vefatının 50. yılında Nurettin Topçu anılıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) vefatının 50. yılında akademisyen, yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun anısına "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir Nurettin Topçu Sempozyumu" düzenleniyor.

        Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Topçu'nun yalnızca bir düşünür değil aynı zamanda bir aksiyon adamı olduğunu söyledi.

        Yılmaz, Nurettin Topçu'nun eserleriyle, fikirleriyle, talebe ve takipçileriyle ciddi bir tesir alanına sahip olduğunu ifade ederek, "Belirli aralıklarla tekrar tekrar okunması, üzerine düşünülmesi gereken kıymetli bir mütefekkirimizdir. Cemiyet hayatını ilgilendiren her konuda kalem oynatan Nurettin Topçu, millete de rehber olma vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir." dedi.

        Yıldırım Belediyesi olarak BUÜ ile bu sempozyumu düzenlemekten onur duyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Biz Yıldırım'ı sadece fiziki olarak değil, fikri olarak da yeniden inşa etmenin derdindeyiz. İnanıyoruz ki bir medeniyet ancak fikirle ayağa kalkar, ancak düşünceyle yürür. 'İnsan kainatın kalbidir' diyerek nitelikli insan yetiştirilmesine ayrı bir önem veren Nurettin Topçu, bu medeniyet yürüyüşünün mihenk taşlarından biri olmuştur. Onun ahlak vurgusu, hareket anlayışı, irfan sevdası bugün hala Türkiye'nin birçok meselesine ışık tutmaktadır."

        BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de Nurettin Topçu'nun adıyla ilk kez üniversite yıllarında tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti:

        "Tezi içerisinde geçen 'isyan ahlakı' kelimesi epey bir kafamızı yormuştu. İki paradoksal iki tezat kelime yan yana gelmiş. Ama okudukça, derinleştikçe oradaki isyanın bir irade olduğunu anladık. Bir direniş olduğunu anladık. Oysa isyan, iradesizlerin yapabileceği bir şeyken, o iradeyi başka bir şekilde tanımlamış ve bu tanımlamada hedefe ulaşabilmek için, sonsuza ulaşabilmek için sonlulardan tamamen vazgeçtiğini anladık. Bu irade, bu isyan aynı zamanda nihilizme, materyalizme ve kötü olan her şeye karşı bir iradeli isyandı."

        Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı ve Prof. Dr. İsmail Kara da birer konuşma yaptı.

        Konuşmaların ardından sempozyum başladı.

        Akademisyenler, öğrenciler ve Nurettin Topçu'nun sevenlerinin katıldığı etkinlik yarın son bulacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        Avrasya Tüneli'nin işletmecileri gözaltında
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        İBB'ye 4. dalga operasyon
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Galatasaray'da imzalar, vedalar ve beklentiler!
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        Yapı ruhsat ve izinlerinde sert düşüş
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        James Bond burada çekilmişti! Adana'dan Kayseri'ye 'yeşil' yolculuk
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Üniversiteli genç kız Yeşilçam oyuncusunu öldürdü!
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        Danimarka Avrupa'nın en yüksek emeklilik yaşına sahip olacak
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        OnlyFans'in satışı için 8 milyar dolarlık görüşme
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Galatasaray'dan kanatlara yıldız hamlesi!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Ege'de sıcaklık rekoru bekleniyor!
        Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başladı!
        Minguzzi ailesini tehditte yargı süreci başladı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İş insanı İnan Kıraç'ın kaçırıldığı iddiasına ilişkin 3 gözaltı kararı!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        Netanyahu ve Batı arasında ipler gergin
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        36 ilde FETÖ operasyonu: 63 muvazzaf askerden 56'sı yakalandı
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Fenerbahçe'de yaprak dökümü: Yollar ayrılıyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        Bir beğeniyor bir beğenmiyor
        "Hamile değilim"
        "Hamile değilim"
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?
        Herkesin aynı göründüğü yere nasıl vardık?

        Benzer Haberler

        Milli artistik buz patenci Zeynep Karadeniz büyük başarılar için disiplini...
        Milli artistik buz patenci Zeynep Karadeniz büyük başarılar için disiplini...
        Dünya Yıldızlar Tekvando şampiyonu Sena, başarısını sürdürmek istiyor
        Dünya Yıldızlar Tekvando şampiyonu Sena, başarısını sürdürmek istiyor
        Bursa'da uyuşturucuya 5 ayda 540 tutuklama
        Bursa'da uyuşturucuya 5 ayda 540 tutuklama
        Bursaspor Yörsan Erkek Basketbol Takımı, play-in'den zaferle ayrılmak istiy...
        Bursaspor Yörsan Erkek Basketbol Takımı, play-in'den zaferle ayrılmak istiy...
        Bedensel engelli Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi'nde zirveyi hede...
        Bedensel engelli Kübra Denizci Keskin, Yeşil Bursa Rallisi'nde zirveyi hede...
        Bursa'da 5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 540 şüpheli tutuklan...
        Bursa'da 5 ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 540 şüpheli tutuklan...