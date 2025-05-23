Vefatının 50. yılında Nurettin Topçu anılıyor

Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) vefatının 50. yılında akademisyen, yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun anısına "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir Nurettin Topçu Sempozyumu" düzenleniyor.

Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Topçu'nun yalnızca bir düşünür değil aynı zamanda bir aksiyon adamı olduğunu söyledi.

Yılmaz, Nurettin Topçu'nun eserleriyle, fikirleriyle, talebe ve takipçileriyle ciddi bir tesir alanına sahip olduğunu ifade ederek, "Belirli aralıklarla tekrar tekrar okunması, üzerine düşünülmesi gereken kıymetli bir mütefekkirimizdir. Cemiyet hayatını ilgilendiren her konuda kalem oynatan Nurettin Topçu, millete de rehber olma vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir." dedi.

Yıldırım Belediyesi olarak BUÜ ile bu sempozyumu düzenlemekten onur duyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:

"Biz Yıldırım'ı sadece fiziki olarak değil, fikri olarak da yeniden inşa etmenin derdindeyiz. İnanıyoruz ki bir medeniyet ancak fikirle ayağa kalkar, ancak düşünceyle yürür. 'İnsan kainatın kalbidir' diyerek nitelikli insan yetiştirilmesine ayrı bir önem veren Nurettin Topçu, bu medeniyet yürüyüşünün mihenk taşlarından biri olmuştur. Onun ahlak vurgusu, hareket anlayışı, irfan sevdası bugün hala Türkiye'nin birçok meselesine ışık tutmaktadır."