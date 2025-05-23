Vefatının 50. yılında Nurettin Topçu anılıyor
Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) vefatının 50. yılında akademisyen, yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun anısına "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir Nurettin Topçu Sempozyumu" düzenleniyor.
Yıldırım Belediyesi ile Bursa Uludağ Üniversitesince (BUÜ) vefatının 50. yılında akademisyen, yazar ve fikir adamı Nurettin Topçu'nun anısına "Yıldırım'ın Huzurunda Bir Mütefekkir Nurettin Topçu Sempozyumu" düzenleniyor.
Uludağ Üniversitesi Mete Cengiz Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyumun açılışında konuşan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Topçu'nun yalnızca bir düşünür değil aynı zamanda bir aksiyon adamı olduğunu söyledi.
Yılmaz, Nurettin Topçu'nun eserleriyle, fikirleriyle, talebe ve takipçileriyle ciddi bir tesir alanına sahip olduğunu ifade ederek, "Belirli aralıklarla tekrar tekrar okunması, üzerine düşünülmesi gereken kıymetli bir mütefekkirimizdir. Cemiyet hayatını ilgilendiren her konuda kalem oynatan Nurettin Topçu, millete de rehber olma vazifesini hakkıyla yerine getirmiştir." dedi.
Yıldırım Belediyesi olarak BUÜ ile bu sempozyumu düzenlemekten onur duyduklarını dile getiren Yılmaz, şöyle konuştu:
"Biz Yıldırım'ı sadece fiziki olarak değil, fikri olarak da yeniden inşa etmenin derdindeyiz. İnanıyoruz ki bir medeniyet ancak fikirle ayağa kalkar, ancak düşünceyle yürür. 'İnsan kainatın kalbidir' diyerek nitelikli insan yetiştirilmesine ayrı bir önem veren Nurettin Topçu, bu medeniyet yürüyüşünün mihenk taşlarından biri olmuştur. Onun ahlak vurgusu, hareket anlayışı, irfan sevdası bugün hala Türkiye'nin birçok meselesine ışık tutmaktadır."
BUÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cafer Çiftçi de Nurettin Topçu'nun adıyla ilk kez üniversite yıllarında tanıştığını anlatarak, şunları kaydetti:
"Tezi içerisinde geçen 'isyan ahlakı' kelimesi epey bir kafamızı yormuştu. İki paradoksal iki tezat kelime yan yana gelmiş. Ama okudukça, derinleştikçe oradaki isyanın bir irade olduğunu anladık. Bir direniş olduğunu anladık. Oysa isyan, iradesizlerin yapabileceği bir şeyken, o iradeyi başka bir şekilde tanımlamış ve bu tanımlamada hedefe ulaşabilmek için, sonsuza ulaşabilmek için sonlulardan tamamen vazgeçtiğini anladık. Bu irade, bu isyan aynı zamanda nihilizme, materyalizme ve kötü olan her şeye karşı bir iradeli isyandı."
Prof. Dr. Mehmet Fatih Birgül, Prof. Dr. Yaşar Aydınlı ve Prof. Dr. İsmail Kara da birer konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından sempozyum başladı.
Akademisyenler, öğrenciler ve Nurettin Topçu'nun sevenlerinin katıldığı etkinlik yarın son bulacak.
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