Bursa'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.
Kozdere Yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan, yangın söndürüldü.
Yangın sırasında çiftlikte hayvanların bulunmadığı öğrenildi.
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