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        Bursa'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 13:11 Güncelleme: 23.05.2025 - 13:11
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        Bursa'da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.

        Kozdere Yolu üzerinde bulunan bir çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle kontrol altına alınan, yangın söndürüldü.

        Yangın sırasında çiftlikte hayvanların bulunmadığı öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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