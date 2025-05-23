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        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2025 - 23:01 Güncelleme: 23.05.2025 - 23:01
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        Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        İzzet S. (33) idaresindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, İnegöl-Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.

        Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı.

        Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

        Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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