Bursa'da şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İzzet S. (33) idaresindeki 10 AEZ 182 plakalı otomobil, İnegöl-Yenişehir yolu Hamzabey Mahallesi yakınlarında sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü ile araçtaki Yusuf D. (31), Burak B. (30), Ali Ö. (23) ve Murat T. (26) yaralandı.
Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ambulanslarla kaldırıldıkları İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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