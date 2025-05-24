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        Bursa'da eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

        Bursa'nın Kestel ilçesinde, eski bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.05.2025 - 09:55 Güncelleme: 24.05.2025 - 09:55
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        Bursa'da eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
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        Bursa'nın Kestel ilçesinde, eski bir tavuk çiftliğinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        İnegöl-Bursa yolu Kozluören mevkisinde bulunan eski bir tavuk çiftliğinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

        Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu kontrol altına alındıktan sonra söndürüldü.

        Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ile ANDA Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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