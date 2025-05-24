Bursa'da eski tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü

Söndürme çalışmalarına jandarma ekipleri ile ANDA Arama Kurtarma ekipleri de destek verdi.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İnegöl-Bursa yolu Kozluören mevkisinde bulunan eski bir tavuk çiftliğinde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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