DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Bursa'da temaslarda bulundu

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Bursa'da çeşitli ziyaretlerde bulundu.

Babacan, bir otelde düzenlenen basın toplantısında, ülkeyle ilgili doğru kararlar alındığında, ülke düzgün yönetildiğinde, işinin ehli insanlar iş başında olduğunda Türkiye'nin birden ayağa kalkıp yükselebileceğini söyledi.

"Büyük ve güzel ülkemizden asla ümidimizi yitirmeyelim." diyen Babacan, Türkiye için daha da çok çalışacaklarını kaydetti.

Basın toplantısının ardından Babacan, Bağımsız Yaşam Derneği (BAYDER) Bursa Şubesi ve Orhaneli, Keles, Büyükorhan, Harmancık ve Osmangazi'ye Bağlı Dağ Köyleri Yardımlaşma ve Kültür Derneğini (DAĞDER) ziyaret etti.

Daha sonra Babacan, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı, Kent Meydanı ve Mudanya sahilinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla sohbet etti.