Mudanya'da şehitler için mevlit okutuldu

Bursa'nın Mudanya ilçesinde şehitler için mevlit okutuldu.

Güzelyalı Burgaz Mahallesi Muhtarlığı ve Güzelyalı Sosyal Girişim Topluluğu tarafından Güzelyalı Kapalı Pazaryeri'nde düzenlenen programda, şehitler için dualar edildi.

Programda konuşan Burgaz Mahallesi Muhtarı Yüksel Kopuz, aziz şehitlerin cesaret ve fedakarlıklarının asla unutulmayacağını belirterek, "Onlar, gelecek nesiller için her zaman ilham kaynağı olacaktır." dedi.

Kopuz, organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve tüm katılımcılara teşekkür etti.

Program ikramlarla sona erdi.