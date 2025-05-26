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        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu

        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında erkek cesedi bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.05.2025 - 18:11 Güncelleme: 26.05.2025 - 18:11
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        Bursa'da denizde erkek cesedi bulundu
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        Bursa'nın Mudanya ilçesinde, denizin yaklaşık 100 metre açıklarında erkek cesedi bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Kumyaka Mahallesi Çanaklıçeşme Koyu kıyısından yaklaşık 100 metre açıkta, hareketsiz bir kişinin olduğuna ilişkin ihbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Bölgeye gelen ekipler, bir erkeğe ait olduğu belirlenen cesedi kıyıya çıkardı.

        Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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