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        Bursa'nın deniz polisi, su olan her yerde göreve hazır

        FATİH ÇAPKIN - Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi, su olan her yerde yaşanabilecek olaylara karşı 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:05 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:14
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        Bursa'nın deniz polisi, su olan her yerde göreve hazır
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        FATİH ÇAPKIN - Bursa Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki deniz polisi, su olan her yerde yaşanabilecek olaylara karşı 7 gün 24 saat göreve hazır bekliyor.

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 9 dalgıç, 5 gemi adamı ve 2 genel hizmet personelinden oluşan 16 kişilik ekip, 2016'dan bu yana su altındaki delillerin bulunması, boğulma, suda kaybolma, kaçakçılık ve kaçak avlanmayla mücadele çalışmalarında görev alıyor.

        Deniz, göl, dere, akarsu gibi alanlar ile sel ve taşkın vakalarında hayat kurtarmak için fedakarca çalışan deniz polisi, bazen de suya atılan suç aletlerini çıkarabilmek için 42 metreye kadar dalış yapıyor.

        Mudanya ve Gemlik Limanı idari sahalarını sürekli kontrol altında tutarak deniz araçlarının hareket, denetim ve yönlendirilmesini gerçekleştiren ekipler, denizdeki yasak avlanmaların ve kaçakçılığın önüne geçmek için de faaliyette bulunuyor.

        Deniz polisi, Marmara Denizi'nin Bursa kesiminde kalan 135 kilometrelik sahil bölümü, İznik ve Uluabat Gölü gibi iç sular ile Kütahya'nın da yer aldığı sorumluluk bölgesinde 5 bot, su altı intikal aracı, uzaktan kumandalı can simidi, taşınabilir termal kamera, su altı metal arama dedektörü ve su altı konuşma ünitesi gibi son teknoloji ekipmanlarla zorlu görevlere hazırlanıyor.

        Polis ekibi, su yüzeyinde ve su altındaki zorlu görevleri her iklim koşulunda yürütebilmek için eğitimlerini aksatmadan sürdürüyor.

        - "Sulara ulaşamıyorsanız, gidemediğiniz yer sizin değildir"

        İl Emniyet Müdürü Sabit Akın Zaimoğlu, AA muhabirine, polisin görevinin, vatandaşın huzurunu ve güvenini sağlamak olduğunu belirtti.

        Deniz Limanı Şube Müdürlüğü personelinin de deniz, göl ve akarsu gibi sularda görev aldığını vurgulayan Zaimoğlu, şöyle konuştu:

        "Deniz Limanı Şube Müdürlüğümüz, bize bağlı Kütahya başta olmak üzere Marmara Denizi'nin Gemlik Körfezi'nde, iç sularımız olarak İznik Gölü gibi sularda arama kurtarma faaliyetleri yürütmektedir. Ayrıca deniz altında arama yapmak, delil toplamak, diğer birimlere narkotik ve kaçakçılık noktasında destek vermek, denizde herhangi bir yasak avlanmaya yönelik tedbirler almak, rahat seyir yapabilmeleri için gemileri yönlendirmek ve tarihi arkeolojik araştırmalara rehberlik etmek de görevleri arasındadır."

        Türk Polis Teşkilatının her biriminin önemli olduğunu dile getiren Zaimoğlu, "Polis, havada, karada ve denizde, sularımızda huzur ve sükunu sağlamak için görevlidir. Sulara ulaşamıyorsanız, gidemediğiniz yer sizin değildir. Etkin olamadığınız yerde görev yapamazsınız. Dolayısıyla yeterli eğitimi almış, su altı başta olmak üzere eğitimlerini tamamlamış personelimiz, vatandaşımızın sularda başlarına gelebilecek her türlü kazada, kurtarma ve kaybolan şahısların bulunması noktasında etkin görev yapmaktadır." ifadesini kullandı.

        Zaimoğlu, deniz polisinin, yüzmeyi iyi bilen, dalgıçlık eğitimi almış, gerekli yeterliliğe sahip personel arasından seçilerek, özel eğitimlere ve sınavlara tabi tutulduğunu sözlerine ekledi.

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