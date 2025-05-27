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        Bursa'da Yeşilay'ın 12'nci geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da yapılacak

        Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği geleneksel bisiklet turunun Bursa ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.05.2025 - 11:29 Güncelleme: 27.05.2025 - 11:29
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        Bursa'da Yeşilay'ın 12'nci geleneksel bisiklet turu 1 Haziran'da yapılacak
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        Yeşilay'ın "Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim" sloganıyla bu yıl 12'ncisini düzenlediği geleneksel bisiklet turunun Bursa ayağı, 1 Haziran'da gerçekleştirilecek.

        Yeşilay Bursa Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 2011'den bu yana düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu, 1 Haziran Pazar saat 10.30'da başlayacak.

        Türkiye'de eş zamanlı gerçekleştirilecek etkinliğin Bursa ayağı, FSM Caddesi'nden başlayarak, Hürriyet Caddesi, Nilüfer Vadisi Bisiklet Yolu, Botanik Park çıkışı alt geçit, Nilüfer Caddesi, Çelebi Mehmet Bulvarı, 2. Kanal Caddesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi, İstanbul Caddesi, Kent Meydanı, Fevzi Çakmak Caddesi üzerinden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki Yeşilay standında bitecek.

        Tur boyunca güvenliği sağlamak ve trafik akışının olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla Bursa Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerekli önlemler alınacak.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşilay Bursa Şube Başkanı Suat Arvas, bu etkinliğin her yaştan amatör ve profesyonel bisikletçilerin katılımına açık olduğunu bildirdi.

        Etkinliğin, 3 Haziran Dünya Bisiklet Günü öncesinde gerçekleştirilmesinin önemine dikkati çeken Arvas, bisiklet turu ile yalnızca bağımlılıklara karşı değil, aynı zamanda bisikletin bir ulaşım aracı, bir spor dalı ve sağlıklı yaşam biçimi olarak benimsenmesine de katkı sağlamayı amaçladıklarını aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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