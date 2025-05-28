Orhaneli'de çiftçilere kuru fasulye tohumu dağıtıldı

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde gerçekleşen programda, ilçe çiftçi kayıt sistemine dahil olan 56 üreticiye toplam 280 kilo fasulye tohumu dağıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında üreticilere kuru fasulye tohumu verildi.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde çiftçilere destek olmak için kuru fasulye tohumu dağıldı.

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