Kazadan sonra sağlık ekiplerinin ikna etmesiyle hastaneye götürülen muhtar 13 gün sonra öldü

Kazanın ardından gazeteciler tarafından kaydedilen görüntülerde, muhtar Veli Çetin'in sağlık ekiplerine direndiği anlar ve sağlık ekiplerinin ikna çabaları görülüyor.

Devrilen motosikletten düşen muhtar Çetin, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerine iyi hissettiğini, hastaneye gitmek istemediğini söyledi. Bir süre direnen Çetin, sağlık ekiplerinin yoğun ısrarı sonucu şokta olduğu ve sağlıklı karar verebilecek durumda olmadığı belirtilerek ikna edilip İnegöl Devlet Hastanesine götürüldü.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, geçirdiği motosiklet kazasından sonra hastaneye gitmeye direnen ancak sağlık ekiplerinin ikna ettiği muhtar, 13 gün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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