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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı

        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 03:54 Güncelleme: 30.05.2025 - 03:54
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        GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı
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        Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.

        Mustafa Karaman'dan haber alamayan babası, kırsal Üreğil Mahallesi'ndeki çiftlik evinde oğlunu kanlar içinde hareketsiz buldu.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerce yapılan incelemede Karaman'ın baltayla öldürüldüğü belirlendi.

        Karaman'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Çalışma başlatan jandarma ekipleri, katil zanlıları M.G. ve N.P'yi yakaladı.

        Şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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