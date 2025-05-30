GÜNCELLEME - Bursa'da bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesiyle ilgili iki şüpheli yakalandı

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir kişinin çiftlik evinde öldürülmesine ilişkin iki zanlı yakalandı.

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