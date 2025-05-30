Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Mudanya'da Liman Başkanlığı çocuklar için etkinlik düzenledi

        Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle çevre etkinliği düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.05.2025 - 19:33 Güncelleme: 30.05.2025 - 19:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Mudanya'da Liman Başkanlığı çocuklar için etkinlik düzenledi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle çevre etkinliği düzenledi.

        Liman Başkanı Veysel Yaşar öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 12 Eylül İlkokulu öğrencilerine çevre temizliği konusunda farkındalık kazandırmak için Liman Başkanlığı personelince çevre korumanın önemi anlatıldı.

        Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler UDO İskelesi'ne yanaşan çöp toplama gemisini tanıma fırsatı buldu.

        Anasınıfı öğrencilerine atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda bilgilendirme yapılarak, atık kutularını tanımaları için teşvik edici etkinlikler düzenlendi.

        Etkinlik kapsamında öğrencilere balon ve boyama malzemeleri dağıtıldı.

        BUDO yolcu gemisini ziyaret eden öğrenciler, denizlerin temiz tutulması konusunda BUDO yetkilileri tarafından bilgilendirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        Ankara Valiliği'nden 'hobi bahçeleri' açıklaması
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        İBB şüphelisi Göngör Gürman’ın ifadesi ortaya çıktı
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Borsada manipülasyon soruşturması: 12 tutuklama
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Kurtulmuş yeniden başkan adayı oldu
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Kartalkaya iddianamesi kabul edildi!
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Canlı anlatım ve istatistikler
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Cumhurbaşkanı Erdoğan F.Bahçe'yi kabul etti
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Fenerbahçe'de Tadic ve Dzeko ayrılığı açıklandı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Osimhen'e 'çevre' baskısı!
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Trump: Çin anlaşmayı ihlal etti
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        Mourinho yine bildiğimiz gibi!
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        "Faizsiz ekonomi özlemimi dillendirmeye devam edeceğim"
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        30 Mayıs 2025: Bugün ne oldu?
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Kremlin: Rus heyeti 2 Haziran'da İstanbul'da
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Güney'in firarında başrol oynadı
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Bayram ikramiyesi için tarih belli oldu
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        Ozan Tufan'ın, Bella Hadid anısı
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"
        "Genetik kodu daha iyi anlarsak o önemli hastalığı yok edebiliriz"

        Benzer Haberler

        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa'da açılış töreninde konuştu:
        TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı Varank, Bursa'da açılış töreninde konuştu:
        Arılar iş hanının girişine oğul verdi
        Arılar iş hanının girişine oğul verdi
        Mustafa'nın bağ evinde baltayla öldürülmesinde 2 gözaltı
        Mustafa'nın bağ evinde baltayla öldürülmesinde 2 gözaltı
        Bursa ile Stuttgart arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
        Bursa ile Stuttgart arasında karşılıklı uçak seferleri başladı
        Tıp öğrencileri ilk hastalarına muayenehaneye çevirdikleri ilkokulun sınıfı...
        Tıp öğrencileri ilk hastalarına muayenehaneye çevirdikleri ilkokulun sınıfı...
        Mudanya'da Bilim Şenliği düzenlendi
        Mudanya'da Bilim Şenliği düzenlendi