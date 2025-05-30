Mudanya'da Liman Başkanlığı çocuklar için etkinlik düzenledi
Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle çevre etkinliği düzenledi.
Mudanya Liman Başkanlığı, çevre bilincini artırmak ve deniz temizliğine dikkat çekmek amacıyla öğrencilerle çevre etkinliği düzenledi.
Liman Başkanı Veysel Yaşar öncülüğünde gerçekleştirilen etkinlikte, 12 Eylül İlkokulu öğrencilerine çevre temizliği konusunda farkındalık kazandırmak için Liman Başkanlığı personelince çevre korumanın önemi anlatıldı.
Çevre Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikler çerçevesinde, öğrenciler UDO İskelesi'ne yanaşan çöp toplama gemisini tanıma fırsatı buldu.
Anasınıfı öğrencilerine atıkların doğru şekilde ayrıştırılması konusunda bilgilendirme yapılarak, atık kutularını tanımaları için teşvik edici etkinlikler düzenlendi.
Etkinlik kapsamında öğrencilere balon ve boyama malzemeleri dağıtıldı.
BUDO yolcu gemisini ziyaret eden öğrenciler, denizlerin temiz tutulması konusunda BUDO yetkilileri tarafından bilgilendirildi.
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