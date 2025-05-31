Tirilye'de "Zeytin Çiçeği Festivali" başladı

Festival, Mudanya'nın kültürel ve tarımsal mirasını ön plana çıkararak, üreticilere destek olmayı ve bölgenin zeytincilik geleneğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Ayrıca zeytin ve zeytincilik üzerine düzenlenen söyleşilerde, sürdürülebilir üretim ve kalite konuları konuşuldu.

Yerel üretici stantlarında zeytin ve zeytinyağı çeşitleri, yöresel lezzetler ve el işi ürünler satışa sunuldu.

Festivalin kortej yürüyüşü, Tirilye Kültür Merkezi önündeki tarihi çınar ağacından başlayarak, İskele Caddesi'nde tamamlandı ve Mudanya Halk Dansları Grubu'nun sahilde gösteri yaptı.

Mudanya Belediyesi tarafından ilk kez düzenlenen "Tirilye Zeytin Çiçeği Festivali" başladı.

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