Bursa'da motosikletin yayaya çarptığı kazada 3 kişi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa motosikletin çarpması sonucu 3 kişi yaralandı.
Mehmet Emin B. (18) idaresindeki 16 AYS 16 plakalı motosiklet, Hamidiye Mahallesi Park Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Tolga T'ye (14) çarptı.
Kazada Tolga T, motosiklet sürücüsü Mehmet Emin B. ve yolcu olarak bulunan Eren Z. yaralandı.
Yaralılar ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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