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        İnegöl'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.06.2025 - 09:22 Güncelleme: 01.06.2025 - 09:22
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        İnegöl'de trafik kazasında 3 kişi yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 3 kişi yaralandı.

        Haydar S. idaresindeki 54 B 0314 plakalı otomobil, Hasanpaşa mevkisinde Alaa Elddin M. (38) yönetimindeki 16 MC 3329 plakalı motosiklet çarpıştı.

        Kazada motosiklet sürücüsü, motosiklette yolcu olarak bulunan Visam N. (32) ile Muhammed N. (6) yaralandı.

        Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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