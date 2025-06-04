Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Bursa'da KOBİ'leri bilgilendirme toplantısına katıldı

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bursa'da "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 11:28 Güncelleme: 04.06.2025 - 11:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        KOSGEB Başkanı İbrahimcioğlu, Bursa'da KOBİ'leri bilgilendirme toplantısına katıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bursa'da "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

        Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, KOSGEB işbirliğiyle "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

        Toplantıdaki görüşlerine yer verilen İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin ve kurumların dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için bazı dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

        Bu dönüşüm için KOSGEB olarak, 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji planı hazırladıklarını belirten İbrahimcioğlu, "Türkiye'de 3,7 milyon KOBİ var. Biz, bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ'ye 188 milyar liralık destek sağladık. Bu 188 milyar liralık desteğin 184 milyar liralık kısmı, son 23 yılda verildi." ifadesini kullandı.

        Kadın girişimcilere özel bir önem verdiklerini aktaran İbrahimcioğlu, KOSGEB desteklerinin yüzde 40'tan fazlasının kadın girişimcilere verildiğini bildirdi.

        İbrahimcioğlu, yeni destekleri KOBİ'lerin ihtiyaçlarına çözüm geliştirecekleri şekilde planladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

        "Yeni sistemde girişimci, kendi ihtiyaçlarını kendi belirlesin istiyoruz. Bir anlamda KOBİ'lere sınırı, büyüklüğü belli bir alışveriş sepeti veriyoruz. KOBİ'lerden tek istediğimiz, ihtiyaçlarına uygun şekilde bu sepeti doldurmaları. Kurulum aşamasından uluslararasılaşmaya kadar seçici destek veriyoruz. Erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde de KOBİ'lerin ayağına giden bir KOSGEB var. Her perşembe günü sahaya çıkarak bizzat KOBİ'lere yerinde bilgilendirme yapıyoruz. Bu uygulamayı geçen yıl ocak ayında başlattık. Bu süreçte 230 bin KOBİ'yi yerinde ziyaret ettik. KOBİ'lerimizin yanındayız. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Ziyaretlerimizde uzman arkadaşlarımız rehberlik yapıyor. Beklenti ölçüm ve değerlendirme anketleri gerçekleştiriyor."

        BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KOBİ'lerin bir ülkenin kalkınma ve ekonomik zenginliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

        Türkiye genelindeki yaklaşık 4,5 milyon girişimin iller bazındaki dağılımında Bursa'nın 5. sırada yer aldığı bilgisini veren Burkay, "Mikro ölçekli şirketlerde yüzde 4,52, küçük ölçekli şirketlerde yüzde 5,61 ve orta ölçekli şirketlerde yüzde 6,7 oranındaki payıyla Bursa, Türkiye'nin önemli bir KOBİ merkezi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

        Girişimcilik, kapasite geliştirme, küresel rekabetçilik ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programları hakkında detaylı sunumların gerçekleştirildiği toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        Düzce gişelerde hareketlilik başladı! Gidiyorlar!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        İstanbul'da yaşandı! 2 çocuk şişme botla denize açıldı!
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Görevinden ayrılan Musk'tan Trump'a sert tepki
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        Fenerbahçe'nin yeni sportif direktörü Devin Özek!
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        2.5 + milyon TL'ye şımardı
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        Galatasaray'dan yerli transfer harekatı!
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        İsrail'den Suriye'ye hava saldırısı
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Ayrılık ve transfer açıklaması!
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Hollanda'da koalisyon dağıldı
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Dilenciden çıkan parayı 4 zabıta saydı! İşte günlük hasılat!
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bakan Ersoy duyurdu... Gordion Antik Kenti'nde yeni keşif
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Bir çocuk babasıydı... Trafik tartışması kanlı bitti!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Dorukhan'ın ölümüyle ilgili flaş gelişme! Sırt bölgesine sert cisimle vurma!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Esnafa, mülk sahibinden mobbing iddiası!
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Filenin Sultanları galibiyetle başladı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Netanyahu'dan 1788 kez "hatırlamıyorum" yanıtı
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Kahve yaşlanmayı yavaşlatıyor mu?
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Yunanistan Ligi'nde ortalık karıştı: Tutuklanacak haberleri asparagas!
        Kendi servetini edinen en zenginler
        Kendi servetini edinen en zenginler

        Benzer Haberler

        Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi...
        Yeşile bürünen 'beyaz cennet' yaza hazır; orman köşkleri ve barakalara ilgi...
        Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın mavi bayraklı plajları yaz sezonuna hazır
        Kuzey Ege ve Güney Marmara'nın mavi bayraklı plajları yaz sezonuna hazır
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı
        Bursa'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi operasyonla yakalandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı
        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
        Bursa'da otomobil uçuruma yuvarlandı: 3 yaralı
        Eski nişanlısının bacağından vurduğu Asel: Can güvenliğim yok
        Eski nişanlısının bacağından vurduğu Asel: Can güvenliğim yok