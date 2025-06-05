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        Bursa'da "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi

        Bursa Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosu ve Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) tarafından "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.06.2025 - 01:08 Güncelleme: 05.06.2025 - 01:08
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        Bursa'da "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi
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        Bursa Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosu ve Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) tarafından "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi.

        Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri, şef Alim Hüseyinoğlu yönetti.

        Programda, BUGES Korosu, Yüzüncüyıl Ritim Grubu, Yüzüncüyıl Halk Oyunları ve Herdem Tiyatro Grubu da performans sergiledi.

        Konserde Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği'nden eserler seslendirildi.

        Gecenin sonunda solistler ve şef, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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