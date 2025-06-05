Bursa'da "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi

Gecenin sonunda solistler ve şef, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Programda, BUGES Korosu, Yüzüncüyıl Ritim Grubu, Yüzüncüyıl Halk Oyunları ve Herdem Tiyatro Grubu da performans sergiledi.

Bursa Yüzüncüyıl Mahalle Muhtarlığı Türk Halk Müziği Korosu ve Bursa Görme Engelliler Spor Kulübü (BUGES) tarafından "Görme Engelliler Farkındalık Konseri" düzenlendi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.