Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu "Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol" gösterisini sahneledi
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, "Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol" gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.
Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Maarif Halk Dansları Topluluğu, "Göçün İzinde-Anadolu'ya Uzanan Yol" gösterisini sanatseverlerle buluşturdu.
Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen gösteri, Özer Yılmaz tarafından yönetildi.
Programda Anadolu'nun kadim göç hikayeleri, dans ve müzik eşliğinde sahneye taşındı.
Gösteride geleneksel kıyafetler kullanan dansçılar, sanatseverlerin beğenisini topladı.
Gecenin sonunda seyircileri selamlayan topluluk uzun süre alkışlandı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.