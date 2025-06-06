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        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 03:23 Güncelleme: 06.06.2025 - 03:23
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        Bursa'da ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya öldü
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde, ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti.

        Bursa-Ankara karayolu İnegöl girişinde, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen M.Y. idaresindeki 16 BNN 523 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Mustafa Akkale'ye (44) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Akkale'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Aracı olay yerinden 5 kilometre uzakta bırakıp kaçan M.Y. ve yanındaki M.K. (15) ile B.E. (14), polis ekiplerinin kovalamacası sonucu yakalandı.

        Kazada hafif yaralandıkları belirlenen 3 kişi, ambulanstaki tedavilerinin ardından ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü.

        Akkale'nin cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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