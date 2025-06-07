Bursa'da iki katlı ahşap evde çıkan yangın söndürüldü
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde, iki katlı ahşap evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kemalpaşa Mahallesi Hacı Süleyman Sokak'ta yabancı uyruklu kişilerin oturduğu ahşap evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin çalışmasının ardından yangın söndürüldü.
Yangın sonucu evde hasar oluştu.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.