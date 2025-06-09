Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

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