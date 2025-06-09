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        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor

        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.06.2025 - 14:47 Güncelleme: 09.06.2025 - 14:47
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        Bursa'da kaybolan çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde sürüyor
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        Bursa'nın Orhaneli ilçesinde ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu çocuğu arama çalışmaları 4'üncü gününde 133 kişilik ekip ile devam ediyor.

        İlçeye bağlı Altıntaş Mahallesi'nde perşembe gününden beri ulaşılamayan Burak Koçak'ı (13) arama çalışmaları sürüyor.

        Koçak'ı arama çalışmaları, AFAD, JAK, jandarma, deniz polisi dalgıç ekibi, AKUT, BAKUT, HAYRAT, İBAG, MAG AME, BUSKİ, Bursa Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri, Yıldırım Belediyesi AKE, NAK, UMKE, ANDA, İHH, KUMDAK ve Akıncılar'dan oluşan 133 kişilik ekip tarafından yürütülüyor.

        Bot, 4 dron, 4 arama köpeği ve 29 araçla Altıntaş Mahallesi çevresindeki bölgeyi tarayan ekipler, Burak Koçak'a ait ize ulaşmaya çalışıyor.

        Perşembe günü ailesi tarafından kayıp ihbarı yapılan Burak Koçak için arama çalışmaları başlatılmıştı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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