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        Bursa'da otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 01:21 Güncelleme: 10.06.2025 - 01:21
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        Bursa'da otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde otobüsün çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Bursa-Ankara kara yolunda Kalburt mevkiinde K.K. (27) idaresindeki 16 M 06079 plakalı belediye otobüsü, yolun karşısına geçmeye çalışan Maryam Khalilova'ya (64) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada ağır yaralanan kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Öte yandan, kazadan kısa bir süre sonra aynı bölgede yolun karşısına geçmeye çalışan yayayı çevredekilerin uyardığı anlar, basın mensuplarının kameralarına yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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