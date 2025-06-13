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        YDKBD Bursa Şube Başkanı İnhanlı, yapı denetimindeki düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu

        Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği", "Dağıtım Tebliği" ve "Ceza Tebliğinde" yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:06 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:06
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        YDKBD Bursa Şube Başkanı İnhanlı, yapı denetimindeki düzenlemelere ilişkin açıklamada bulundu
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        Yapı Denetim Kuruluşları Birliği Derneği (YDKBD) Bursa Şube Başkanı Esra İnhanlı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca "Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği", "Dağıtım Tebliği" ve "Ceza Tebliğinde" yapılan değişikliklere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        İnhanlı, yaptığı yazılı açıklamada, yeni düzenlemelerle birlikte yapı denetim firmalarına yönelik yaptırımların ağırlaştığını ifade ederek, 500 metrekareye kadar olan küçük yapıların Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutulmasını, hizmete erişim açısından anlaşılabilir bir adım olarak değerlendirdi.

        Artık inşaat sürecinde komşu bir yapının zarar görmesi ya da yeni bir binanın 15 yıl içinde yıkılması halinde denetim firmasının faaliyet izninin iptal edileceğini ve teminatına el konulacağını aktaran İnhanlı, "Bu kararlar, sektörde sorumluluk bilincinin daha da artmasını sağlayacaktır. Yapı denetim firmalarının teknik yeterliliği ve dikkat seviyesi daha da önem kazanacak." ifadesini kullandı.

        İnhanlı, 500 metrekareye kadar olan küçük yapıların Elektronik Dağıtım Sistemi dışında tutulmasının yapı denetim firmalarının tam anlamıyla beklentilerini karşılamadığını belirterek, şunları kaydetti:

        "Bu düzenleme, bireysel yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelerde süreci kolaylaştırabilir; ancak yapı sahibinin kendi istediği yapı denetim kuruluşuyla çalışmasının sözleşme bazlı değil, parsel bazlı olması gerektiğini düşünüyoruz. Sözleşme bazlı yaklaşım, sistemin şeffaflığı ve adilliği açısından bazı riskler barındırıyor. Bu haliyle düzenleme, yönetmelik değişikliğinin gerekçesiyle de tam anlamıyla örtüşmüyor."

        Yönetmelikte yer alan ve sözleşme fesih süresini altı aydan üç aya düşüren değişikliğin yapı denetim kuruluşlarını atıl durumdan kurtaracağını bildiren İnhanlı, bu değişikliği "zaman ve kaynak yönetimi açısından önemli bir adım" olarak değerlendirdi.

        İnhanlı, 45 ve üzeri yapı denetim firmasının bulunduğu illerde devreye girecek alternatifli atama uygulamasına değinerek, bu sistemin, hem sektörün yükünü dengeleyeceğini hem de uygulamada esneklik sağlayacağını belirtti.

        Teminat tutarlarının 2026 itibariyle TÜFE-ÜFE ortalamasına göre hesaplanacak olmasını "ekonomik gerçeklere uygun bir güncelleme" olarak değerlendiren İnhanlı, yapı denetim sisteminin yalnızca cezai yaptırımlarla değil, yol gösterici ve geliştirici bir bakış açısıyla ele alınması gerektiğinin altını çizdi.

        İnhanlı, yeni düzenlemelerin sahada etkili ve adil biçimde uygulanması için tüm tarafların iş birliğine açık olması gerektiğini ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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