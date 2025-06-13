Bursa'da talaş emme makinesine bacakları sıkışan işçi yaralandı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş emme makinesine bacakları sıkışan bir işçi yaralandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde talaş emme makinesine bacakları sıkışan bir işçi yaralandı.
Mahmudiye Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir mobilya imalathanesinde çalışan M.İ. (29) talaş emme makinesine bacaklarını sıkıştırdı.
Arkadaşlarının yardımıyla sıkıştığı yerden kurtarılan M.İ, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.
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