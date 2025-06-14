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        Bursa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini tabancayla öldüren koca aynı silahla intihar etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2025 - 23:37 Güncelleme: 14.06.2025 - 23:37
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        Bursa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini tabancayla öldüren koca aynı silahla intihar etti.

        Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta dört katlı binanın üçüncü katında oturan Hatice ve Murat C. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla karısını vuran koca aynı silahla intihar etti.

        Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

        Polis, evin kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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