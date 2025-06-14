Bursa'da karısını tabancayla öldüren kişi aynı silahla intihar etti

Bursa'nın İnegöl ilçesinde eşini tabancayla öldüren koca aynı silahla intihar etti.

Mesudiye Mahallesi Hekim Sokak'ta dört katlı binanın üçüncü katında oturan Hatice ve Murat C. çifti arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine tabancayla karısını vuran koca aynı silahla intihar etti.

Silah seslerini duyan apartman sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Polis, evin kapısını kırıp içeri girdi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede, çiftin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cenazeler, savcılık incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumuna gönderildi.